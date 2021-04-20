В Москве объяснили, почему Лавров не ответил на звонок украинского коллеги

https://static.news.ru/photo/07bc1594-a1e5-11eb-a6a2-96000091f725_660.jpg Фото: nato/flickr.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не ответил на звонок главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, так как отсутствовал в тот момент в столице. Ситуация имела место в сентябре прошлого года, рассказал источник в Москве.

По его словам, представитель Киева намеревался пообщаться не о двусторонних отношениях стран. Темой несостоявшегося разговора были разногласия с Донецком и Луганском. Однако эта ситуация находится в компетенции трёхсторонней Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.

По таким вопросам Кулеба должен звонить не Лаврову, а [главе МИД ЛНР Владиславу] Дейнего и [главе МИД ДНР Наталье] Никоноровой. Их номера должны быть у него в мобильном в первую очередь, — приводит слова неназванного собеседника РИА Новости.

Источник уточнил, что некоторое время спустя состоялось заседание Контактной группы, где у заинтересованных сторон была возможность обсудить все вопросы напрямую.

Ранее Кулеба заявил, что несколько месяцев назад запрашивал телефонный разговор с Лавровым, но не получил ответ. По его словам, Лавров ему впоследствии «не перезвонил».

Сейчас в Донбассе формально действуют дополнительные меры по обеспечению перемирия, которые предусматривают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населённых пунктах и поблизости от них, а также наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Приказы о прекращении стрельбы должны действовать до полного урегулирования конфликта.

Несмотря на это, обе стороны конфликта сообщают об участившихся обстрелах. С наступлением 2021 года ситуация в регионе существенно осложнилась. Тем не менее, Кулеба утверждает, что Киев не планирует военного наступления для решения конфликта в Донбассе.