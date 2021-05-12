Лавров и Блинкен обсудили организацию встречи президентов России и США

https://static.news.ru/photo/13058598-b342-11eb-b4a2-96000091f725_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили организацию встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

Обсуждён график других российско-американских контактов на предстоящий период, включая предложение Вашингтона об организации российско-американского саммита, — цитирует сообщение ведомства агентство.

Как сообщалось, главной темой переговоров лидеров России и США станет стратегическая стабильность по ряду вопросов контроля над вооружениями и возникающих проблем безопасности. В частности, политики обсудят проблему целостности Украины.

Кроме того, политики договорились встретиться на полях Арктического совета (АС) в Рейкьявике. На встрече они рассмотрят ключевые вопросы двусторонних отношений и международной повестки дня.

Ранее Байден заявил, что рассчитывает провести переговоры с Путиным в июне. Именно на первый летний месяц у хозяина Белого дома запланирован визит в Европу.

25 апреля помощник президента Путина Юрий Ушаков сообщил, что встреча двух лидеров может пройти в июне. Однако проведение мероприятия зависит от нескольких факторов, которые пока не называются.