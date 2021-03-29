Курдюмова и Памфилову выдвинули на пост председателя ЦИК

Члены нового состава Центральной избирательной комиссии РФ на своём первом заедании выдвинули кандидатуру Эллы Памфиловой на пост председателя ЦИК. Стоит заметить, что она занимала эту же должность в прошлом году. Её оппонент Александр Курдюмов самостоятельно также выдвинул себя на этот же пост.
Кандидатуру Памфиловой представил член ЦИК Людмила Маркина. Политический деятель вошла в состав ЦИК по квоте президента РФ. Курдюмов — член Центризбиркома по квоте от Госдумы от партии ЛДПР.
29 марта новый состав ЦИК проводит первое заседание. На нём тайным голосованием изберут новое руководство комиссии – председателя, зампреда и секретаря Центризбиркома,
Ранее NEWS.ru писал, что нарушений на выборах за последние пять лет в России больше не стало, уверена председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Участившиеся сообщения об инцидентах, по её мнению, имеют другую причину: выявлять такие случаи стали чаще.