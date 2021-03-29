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Курдюмова и Памфилову выдвинули на пост председателя ЦИК

11:52, 29 марта 2021 18
Элла Памфилова Элла Памфилова Фото: cikrussia/vk.com

Члены нового состава Центральной избирательной комиссии РФ на своём первом заедании выдвинули кандидатуру Эллы Памфиловой на пост председателя ЦИК. Стоит заметить, что она занимала эту же должность в прошлом году. Её оппонент Александр Курдюмов самостоятельно также выдвинул себя на этот же пост.

Кандидатуру Памфиловой представил член ЦИК Людмила Маркина. Политический деятель вошла в состав ЦИК по квоте президента РФ. Курдюмов — член Центризбиркома по квоте от Госдумы от партии ЛДПР.

29 марта новый состав ЦИК проводит первое заседание. На нём тайным голосованием изберут новое руководство комиссии – председателя, зампреда и секретаря Центризбиркома, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что нарушений на выборах за последние пять лет в России больше не стало, уверена председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Участившиеся сообщения об инцидентах, по её мнению, имеют другую причину: выявлять такие случаи стали чаще.

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