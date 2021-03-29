Курдюмова и Памфилову выдвинули на пост председателя ЦИК

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Решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна подать в отставку не требует незамедлительного разговора с Москвой. Контакты между странами проходят регулярно. Об этом в разговоре с журналистами в понедельник, 29 марта, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как стало известно ранее, Пашинян заявил, что подаст в отставку. По его словам, это произойдёт в апреле. Он отметил, что это необходимо для проведения внеочередных выборов в парламент. При этом...