Куба и Россия могут возобновить авиасообщение

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Власти России и Кубы достигли договорённости проработать вопрос возобновления двухстороннего авиасообщения, следует из сообщения Росавиации по итогам рабочего визита в Москву заместителя премьер-министра республики Рикардо Кабрисаса Руиса.

Как уточняет ТАСС, в ходе визита обсуждались вопросы взаимного сотрудничества. В частности, перспективы возобновления авиасообщения, лётная годность воздушных судов российского производства, которые эксплуатируются на Кубе, а также вопросы сертификации воздушных судов и экипажей.

Ранее NEWS.ru писал, что решение о предоставлении Кубе статуса наблюдателя при Евразийском экономическом совете (ЕАЭС) могут принять до конца 2020 года.

Об этом говорится в сообщении Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Председатель коллегии ЕЭК Михаил Мяcникович отметил, что комиссия выполнила все необходимые процедуры, чтобы поставить вопрос статуса Кубы на рассмотрение президентов стран, входящих в ЕАЭС.