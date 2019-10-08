Кремль на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о военных разработках опасается нового витка гонки вооружений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в этой ситуации Россия не будет предпринимать никаких ответных действий.
Песков подчеркнул, что российская военная промышленность сделала «задел» на годы вперёд в плане технологического превосходства и обеспечения безопасности и паритета. В связи с этим Россия не будет ввязываться в потенциальную гонку вооружений, передаёт «
Как ранее писал News.ru, Трамп рассказал о том, что США разрабатывают такие вооружения, «которые никто даже не может себе представить». Среди них — новейшие подводные лодки. По его словам, уникальные образцы Вашингтон сможет продемонстрировать в самое ближайшее время.
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