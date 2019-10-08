https://static.news.ru/photo/e60457e4-e9ae-11e9-873d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Кремль на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о военных разработках опасается нового витка гонки вооружений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в этой ситуации Россия не будет предпринимать никаких ответных действий.

Песков подчеркнул, что российская военная промышленность сделала «задел» на годы вперёд в плане технологического превосходства и обеспечения безопасности и паритета. В связи с этим Россия не будет ввязываться в потенциальную гонку вооружений, передаёт « Интерфакс ».

Как ранее писал News.ru, Трамп рассказал о том, что США разрабатывают такие вооружения, «которые никто даже не может себе представить». Среди них — новейшие подводные лодки. По его словам, уникальные образцы Вашингтон сможет продемонстрировать в самое ближайшее время.