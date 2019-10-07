Фото: Ron Sachs/Global Look Press

Западные СМИ сообщают об акциях, привлекающих внимание к проблемам климата, которые организация Extinction Rebellion (XR) проводит с 7 октября одновременно в нескольких странах мира.

Так, в Лондоне экоактивисты перекрыли движение на двух мостах через Темзу, а также дороги, ведущие к правительственным зданиям. Скотленд-Ярд охарактеризовал акцию как беспрецедентную и пообещал задерживать всех, кто нарушает закон....