https://static.news.ru/photo/97c84468-e98c-11e9-882e-fa163e074e61_660.jpgФото: Ron Sachs/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп рассказал о том, что США разрабатывают такие вооружения, «которые никто даже не может себе представить». Среди них — новейшие подводные лодки. По его словам, уникальные образцы Вашингтон сможет продемонстрировать в самое ближайшее время.
Мы строим подводные лодки, о которых даже никто не может подумать. Надеюсь, нам никогда не придётся их использовать, — цитирует ТАСС американского лидера.
Глава Белого дома отметил также, что США развивают и обновляют ядерные вооружения.
Ранее News.ru писал, что США приняли на вооружение новую боевую атомную подлодку USS Oregon SSN 793. Она является 20-й «представительницей» класса «Вирджиния», имеет специальное звукопоглощающее покрытие корпуса и малошумную двигательную установку. Подлодки этого типа способны развивать скорость более 25 узлов и находиться на боевом дежурстве под водой в течение нескольких месяцев.