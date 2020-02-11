https://static.news.ru/photo/9fb8e0fa-4cbb-11ea-915c-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал идею рабочей группы по изменению Конституции об увеличении числа президентской квоты в Совете Федерации. По его словам, определённых решений по данному вопросу пока нет.

Пресс-секретарь президента России пояснил, что работа ведётся, но чёткого дедлайна нет. Он добавил, что заявления по поводу квоты могут быть сделаны 13 февраля.

Песков добавил, что информацию, поступающую от рабочей группы, следует расценивать как обсуждаемые темы поправок, а не в качестве принятых решений, сообщает РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, законодатели предложили увеличить число сенаторов, которых будет предлагать глава государства, до трёх десятков. При этом семеро из них будут назначаться пожизненно.