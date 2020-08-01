Краснодарский суд оштрафовал координатора штаба Навального

https://static.news.ru/photo/4607d9e2-d3ea-11ea-a951-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ленинский районный суд Краснодара признал координатора местного штаба Навального Льва Гяммера виновным в распространении материалов, «оскорбляющих государственную власть». Мужчину оштрафовали на 80 тысяч рублей.

Согласно материалам дела, политик опубликовал в Интернете видеоролик, в котором демонстрировались «непристойные образы», а также звучали оскорбительные выражения в адрес президента Владимира Путина, общества, государства и его символов, передаёт «Интерфакс».

Гяммер не признал вину. Его защита просила назначить лингвистическую экспертизу, а также прекратить дело за отсутствием состава преступления. Однако судья посчитала, что слова в ролике не имеют признаков двусмысленности или возможности двойного толкования. В связи с этим она отказала в проведении экспертизы.

Штраф 80.000₽. Такое решение вынесла судья Ленинского районного суда города Краснодара. За видеоролик. В видео я высказал своё мнение насчёт обнуления и выступил с критикой Путина. И вот, пожалуйста. Оскорбил, видите ли, президента, государство и общество. В якобы нецензурном виде, — написал политик на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На видео оппозиционер выступил с критикой поправок в Конституцию, которые позволяют Путину оставаться главой государства до 2036 года.

На суде, который прошёл 31 июля, Гяммер и его адвокат Михаил Беньяш заявляли, что в ролике нет оскорблений президента. Составивший протокол на политика полицейский Жаткин заявил, что у него нет филологического образования. Он объяснил, что считает непристойными «сравнения президента с войной, заказными убийствами», так как они «неприменимы в нашем обществе», сообщает «Медиазона».

Ранее NEWS.ru писал, что политик Алексей Навальный поднялся на 10 строчек в рейтинге доверия россиян. Он занял девятое место из 100.