Крах клана Левченко

Арест и этапирование в Москву сына бывшего иркутского губернатора Сергея Левченко, Андрея, формально не стали большой сенсацией. Депутат регионального законодательного собрания давно, что называется, ходит по грани. Ещё в начале сентября местная комиссия по депутатской этике постановила лишить его мандата за злостные нарушения положений о статусе народного избранника. Выяснилось, что Левченко-младший забыл указать в своей декларации о доходах счёта в банке на 57 миллионов рублей.

Заодно ни сын, ни отец не делились с избирателями картинкой своего огромного люксового особняка в 1200 квадратных метров с хозяйственными постройками, гостевым домиком, будкой для охраны и даже домиком для прислуги. А какая вообще прислуга может быть у пламенных коммунистов, ярых противников эксплуатации человека человеком? Но главная проблема заключалась не в имущественной семейной амнезии. Андрею Левченко вместе с подельником инкриминируют хищения на сумму более чем 160 миллионов рублей у регионального департамента ЖКХ за счёт неправомерного завышения цен на поставки лифтового оборудования. И, как говорят, это ещё не последнее обвинение, которое может быть предъявлено не только сыну, но и отцу. Так как жило семейство явно не святым духом. В области у клана было целое созвездие различных фирм, которые занимались всем, на чём можно было заработать: от монтажа стальных конструкций до производства напитков. Отец, став губернатором, передал управление бизнесом сыну.

Сергей Левченко irkutsk-kprf.ru

Но во всей этой, в принципе, банальной провинциальной истории есть серьёзный политический подтекст. Мы помним, под каким нажимом Левченко-старший вынужден был «добровольно» покинуть губернаторский пост. Тогда много было разговоров о том, что он один из реальных претендентов на роль преемника стареющего коммунистического лидера Геннадия Зюганова. Однако такая перспектива не вдохновляла ни самого Зюганова, ни кураторов внутренней политики в администрации президента, которые очень трогательно опекают системную оппозицию. В результате как-то сам собой отпал вопрос о введении Левченко-старшего в Совет Федерации от его бывшей области, что, видимо, ему было обещано при отставке.

Он сам пытался как-то «восстановить справедливость», обращался чуть ли не прямо к президенту. Жаловался, что фактически остался без обещанной работы. Но его апелляция к верхам, видимо, осталась без последствий. Сам же Геннадий Андреевич не был замечен в проявлении особой заботы о соратнике, деятельность которого в области когда-то даже ставил в пример федеральным властям. Более того, в ходе прошедшей в Иркутской области губернаторской кампании руководство КПРФ явно не стремилось поддержать связанные с Левченко политические силы, делая ставку на смену руководства местной ячейки.

Но тут у Сергея Левченко появилась новая перспектива — получить мандат депутата Госдумы, оставшийся от скончавшегося товарища по партии. Более того, некоторое время о такой мандатной эстафете говорили как о свершившемся факте. Хотя в соперниках у Левченко был ещё один нелюбимый в Кремле активист Павел Грудинин.

И тут случился арест сына, который не просто, видимо, ставит точку в противоречивой политической карьере отца, но вполне способен и старшего Левченко втянуть в раскручиваемое уголовное дело, которое может разрастись и новыми эпизодами. Такой вот крах влиятельного регионального клана, служившего политической крышей для собственного семейного бизнеса.