Уже и пресс-секретарь президента подтвердил, что возвращающийся в администрацию президента Дмитрий Козак займется политикой в отношении Украины и интеграционными процессами. Надо сказать, что в таком назначении нет ничего сенсационного. Довольно долго говорили о том, что именно Козаку, когда-то аспиранту Анатолия Собчака, предстоит взять под свое крыло политику на просторах СНГ. Особенно после успешного маневра, который он осуществил в Молдавии. Там, в стране винограда, он сначала сумел объединить европейски ориентированных политиков и социалистов для устранения от власти теневого правителя республики, авторитетного миллиардера Плахотнюка, а потом способствовал и отставке прозападного премьера. И, более того, все изменения стали к тому же плодом консенсуса всех великих держав.

Дипломатические успехи Дмитрия Николаевича были подкреплены и на белорусском фронте, где он в тандеме с Михаилом Бабичем во многом стал инициатором жесткого курса в отношении гуттаперчевого Александра Лукашенко, многие годы умудрявшегося в отношениях с Россией выходить сухим из-под любого дождя. Не в последнюю очередь белорусский лидер имел ввиду Козака, заверяя, что это скверные советники портят его отношения с Владимиром Путиным. А на самом деле они безоблачны. Во время последнего российско-белорусского саммита даже Владимиру Владимировичу приходилось лично осаживать коллегу Лукашенко, агрессивно нападавшего на Козака. Впрочем, тот факт, что на этот раз Батьке ничего не удалось выжать в обмен на прекраснодушные обещания, лишний раз подтвердил преобладание линии Козака, которая предусматривает для постсоветских партнеров далеко не только пряники.

Дмитрий Козак Сергей Булкин/NEWS.ru

Однако, видимо, главным направлением, на котором Козаку с командой придется по большей части сосредоточится, остается все-таки нынешняя Украина. Тем более, кому, как не уроженцу этой бывшей советской республики, заняться модификацией отношений со своей малой родиной. Тем более, что после взаимного обмена пусть и не очень заметными сигналами и Москва, и Киев всё-таки ищут пути смягчения нагнетавшейся в последние годы напряженности в отношениях и развязок конфликтных ситуаций. Примечательно, что в то же время президент, насколько известно, до сих пор не подписал заявление об отставке многолетнего куратора украинского направления Владислава Суркова. И остаётся неясным: то ли руки не доходят, то ли Владимир Путин все-таки видит Суркова в своей команде и просто подбирает для него адекватную функцию. Появилась даже информация, что Владислав Юрьевич в каком-то качестве, но останется причастным к украинским делам и в нирвану погружаться ему рано. Впрочем, представить вместе Козака и Суркова, «топчущих» одну делянку, довольно трудно.

Несколько недель назад, когда только появилась информация о возможном восстановлении прежнего уровня дипломатических отношений между Россией и Украиной, пустили слух, что, возможно, именно на Козака, тогда еще вице-премьера, будет запрошен агреман. Но, во-первых, до обмена послами ещё далеко. В Киеве всё ещё дефицит политической воли. А, во-вторых, Козаку явно готовили место координатора курса, а не исполнителя «на земле». Новый человек подразумевает изменение курса в отношении Украины. Недаром и президент призвал не концентрироваться исключительно на проблемах соседей, чем явно грешили в последние годы наши телеканалы. К сожалению, ни Сурков, ни бывшие наши послы в Киеве Виктор Черномырдин и Михаил Зурабов, большими достижениями на украинском фронте похвастаться не могли. Теперь пришёл черед Димитрия Козака, сторонника политики жёсткого кулака, но одетого в мягкую лайковую перчатку. Посмотрим, насколько эффективным будет его новый курс. К несомненному позитиву можно отнести факт его неплохих деловых отношений с только что назначенным главой офиса президента Зеленского (аналог нашей АП) Андреем Ермаком. Известно, что Козак даже благодарил украинского коллегу за активное содействие достижению газового компромисса. И хотя далёко не всё будет зависеть от кураторов. Способность слышать друг друга — это уже немало.