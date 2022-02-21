Козак: ни Украине, ни Западу Донбасс не нужен

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак на расширенном внеочередном заседании Совета безопасности России заявил, что Донбасс не интересует ни Украину, ни Запад. По его словам, эти стороны желают заморозить ситуацию. Минский переговорный процесс, как отметил замруководителя администрации, находится на нулевом уровне с 2015 года.
Сегодня совершенно очевидно, что ни Украине, ни её западным союзникам Донбасс абсолютно не нужен, на любых условиях, — подчеркнул Козак.
Минский переговорный процесс, по словам Козака, находится на нулевом уровне с 2015 года.
В соответствии с комплексом мер диалог о будущем режиме, статусе Донбасса в составе постконфликтной Украины должен был начаться на следующий день после отвода вооружений. Этот отвод случился 8 марта 2015 года, — подчеркнул замруководителя администрации.
Президент России Владимир Путин на внеочередном заседании Совета безопасности ранее призвал обсудить вопрос о признании самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. По словам главы государства, этот вопрос тесно связан с глобальными проблемами обеспечения безопасности в мире и в Европе в частности.