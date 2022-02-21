Козак: ни Украине, ни Западу Донбасс не нужен

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Отключение России от SWIFT в случае санкций приведёт к отказу других стран от этой банковской системы, заявил политолог Малек Дудаков в разговоре с Lenta.ru. Россия же сможет воспользоваться своим аналогом и перейдёт к торговле с Китаем, отметил он.

У нас есть аналог SWIFT, будем торговать с Китаем. Вместе с тем сама система понесёт существенные репутационные потери, потому что мир увидит, как по щелчку пальцев можно отключить кого угодно,...