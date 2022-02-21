Путин призвал Совбез обсудить вопрос о признании ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин на внеочередном заседании Совета безопасности призвал обсудить вопрос о признании самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. По словам главы государства, этот вопрос тесно связан с глобальными проблемами обеспечения безопасности в мире и в Европе в частности.

Мы собрались с вами, чтобы обсудить ситуацию, которая складывается сегодня на Донбассе, — сказал Путин.

Он подчеркнул, что Россия изначально делала всё, чтобы противоречия в Донбассе разрешить мирным путём. Он напомнил, что киевские власти уже дважды провели карательные операции в Донбассе, сейчас обострение происходит в третий раз.

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Президент считает, что Киев не собирается исполнять Минские соглашения, о чём он не раз заявлял, и если Украина будет принята в НАТО, то угрозы для России многократно возрастут. Возможный мораторий о приёме Украины в НАТО является не уступкой, а просто выполнением планов Запада о подготовке Киева к предстоящему вступлению в Альянс, отметил он.

По его словам, вопрос признания ДНР и ЛНР тесно связан с глобальными проблемами обеспечения безопасности.

Эти вопросы очень тесно связаны с глобальными проблемами обеспечения безопасности. Потому что использование Украины как инструмента противостояния с РФ представляет очень серьёзную для нас угрозу. Именно поэтому в последние месяцы мы активизировали нашу работу с партнёрами в Вашингтоне. И обеспечить спокойное, благополучное развитие страны в мирных условиях, для нас это — приоритет, — сказал Владимир Путин.

Также он считает, что если Украина будет принята в НАТО, угрозы для России многократно возрастут. В связи с этим он добавил, что США «легко отказываются от любых договорённостей и любых документов, которые подписывают».

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин ранее попросил президента России признать независимость республики. По его словам, Киев решился на силовое решение конфликта в регионе. С аналогичной просьбой к российскому лидеру обратился глава самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.