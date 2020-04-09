Все попытки президента Белоруссии Александра Лукашенко представить свою страну в качестве островка безопасности в бушующем кругом море коронавирусной болезни выглядят первоапрельской шуткой. Похоже, глава соседнего с нами государства просто растерялся, а его поручение в кратчайшие сроки создать антивирус выглядит уж откровенно комедийным жестом отчаянья. Ещё недавно, столкнувшись с закрытием Россией своей границы, Александр Григорьевич безапелляционно и даже несколько снисходительно заявлял, что в РФ буквально бушует коронавирус.

Впрочем, закрытие Россией границы действительно стало для Лукашенко неприятным сюрпризом. Поскольку, с одной стороны, это было явным проявлением недоверия со стороны Москвы, особенно учитывая, что белорусы ослабили контроль на своей европейской границе. А с другой, в Кремле дали понять президенту Белоруссии, что в нынешней ситуации каждый решает свои проблемы сам. И нянек в такой щепетильной сфере, как борьба за здоровье нации, нет.

По поступающим сведениям, белорусские власти ведут себя почти как в известном советском анекдоте, когда после потери локомотива начальник поезда, приказал задёрнуть шторки и продолжать раскачивать вагоны. Врачам разрешают ставить диагноз инфицирования коронавирусом в самых крайних случаях. А так просто фиксируют обычную пневмонию. Александр Григорьевич прекрасно отдаёт себе отчёт в том, что остановки производства и массовой самоизоляции населения экономика страны просто не выдержит. А главное — на масштабную помощь Китая, на которую так сильно рассчитывал Батька, надежды никакой. В Пекине недовольны непоследовательностью и изворотливостью Лукашенко. Потому-то он никак не может выбрать между двух зол: крахом экономики накануне новых выборов и неконтролируемой эпидемией.

В такой ситуации России придётся всё-таки решительно прийти на помощь всё ещё товарищу по Союзному государству. Причём даже не по итальянскому образцу. Тут уже посылкой самолётов со специалистами и медоборудованием дело не ограничится. Нельзя допустить существования неконтролируемого очага смертельного вируса у своих границ. Необходимо принимать серьёзные меры. И может, даже вопреки воле вконец растерявшегося Батьки. Но поддержку придётся оказывать по всем фронтам и очень масштабную.

Пока сам Лукашенко просит помощь Москвы более чем сдержанно. Прежде всего, ему необходимы аппараты ИВЛ. Хотя если официально нет пандемии, зачем срочно требуется современное медицинское оборудование? Но, видимо, придётся просить действительно о масштабной поддержке. А вот совместить такую помощь с откровенными нападками на Россию, что в последнее время практиковал Батька, просто невозможно. Более того, реальная поддержка может быть оказана только после выполнения ряда давно намеченных положений дорожной карты.

Сейчас многие говорят, что мир после прохождения наиболее острой фазы эпидемии явно не будет уже прежним. Так и отношения России и Белоруссии после отражения коронаатаки также могут существенно измениться по своей природе. Такие уроки просто так, без существенного следа, не проходят. Во всяком случае, нет выбора между разумным ограничением суверенитета и выживанием народа.