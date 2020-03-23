Новости о коронавирусе сейчас главные как в России, так и в остальном мире. Они перекрывают даже сводки с фондовых и валютных бирж. Новостей спорта сейчас, в общем-то, и не осталось, а в политической жизни нашей страны есть лишь одна важная тема: когда в итоге проведут всенародное голосование по поправкам в Конституцию. И ответ на него упирается опять же в темпы распространения COVID-19 по просторам нашей необъятной Родины.

Утро понедельника началось с сообщения Роспотребнадзора о том, что за сутки в России был зафиксирован ещё 71 заболевший главной инфекцией года. Все заразившиеся были обнаружены в Москве, и общая их численность в столице достигла 262 человек. В целом по стране зафиксировано 438 случаев заболевания коронавирусом.

Хотя цифры не выглядят критическими, особенно на фоне происходящего сейчас в Италии, руководство Москвы приняло решение ввести ещё ряд ограничительных мер, направленных в первую очередь на то, чтобы защитить пожилых людей.

Так, мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал обращение, в котором сообщил, что с 26 марта по 14 апреля люди старше 65 лет должны прекратить выходить из квартиры. Лучшим вариантом мэр назвал отъезд на дачу, благо погода располагает. Также на обязательную самоизоляцию отправляют тех, кто страдает от ряда хронических заболеваний, а также перенёс инсульт или инфаркт. За послушание им пообещали выплатить по 4 тысячи рублей, причём половину дадут сразу, а другую — по окончании домашнего режима. Для решения вопроса с пополнением запасов продуктов и лекарств глава города предложил обращаться к волонтёрам и соцработникам, а интернет-провайдеров и операторов мобильной связи обязали не прекращать предоставлять свои услуги даже при нулевом или отрицательном балансе у пожилых людей. Отдельно Собянин попросил молодёжь воздержаться от визитов к своим бабушкам и дедушкам.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Это сообщение очень взволновало политическую общественность. Президент Института региональных проектов и законодательства Борис Надеждин в соцсетях выразил опасения за работу Центризбиркома, ведь 10 из 15 членов комиссии — старше 65 лет, а следовательно, «не смогут ходить на работу». А неформальный лидер несистемной оппозиции Алексей Навальный призвал особо тщательно следить, чтобы указ Собянина соблюдал президент Владимир Путин. Впрочем, основатель Фонда борьбы с коррупцией выглядел бы не так глупо, если бы был в состоянии прочитать текст указа или хотя бы его вольное изложение от мэра. Там, в частности, говорится, что домашний режим не распространяется на «руководителей и сотрудников, чьё нахождение на работе жизненно важно для функционирования предприятий, организаций, учреждений и органов государственной власти, а также для работников здравоохранения». Из этого фрагмента явно следует, что президента в домашнюю самоизоляцию не отправят. Как, скорее всего, не отправят и членов ЦИК. На этот счёт можно не переживать.

Это же подтвердил пресс-секретарь Путин Дмитрий Песков, который заявил, что на главу государства эти ограничения не распространяются. При этом он рассказал, что президент сейчас живёт не в московской квартире, а в государственной резиденции и не проводит никаких массовых мероприятий.

Вообще, отрадно, что политическая жизнь в нашей стране достигла той стадии, когда даже главный критик власти переживает за здоровье главы государства. Но всё-таки хотелось бы, чтобы человек, который сам себя считает достойным участия в президентских выборах в качестве кандидата, был в состоянии прочитать не такой уж большой текст без потери его содержания. От этого «прекрасная Россия будущего» непременно только выиграет.