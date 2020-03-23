Новости о коронавирусе сейчас главные как в России, так и в остальном мире. Они перекрывают даже сводки с фондовых и валютных бирж. Новостей спорта сейчас, в общем-то, и не осталось, а в политической жизни нашей страны есть лишь одна важная тема: когда в итоге проведут всенародное голосование по поправкам в Конституцию. И ответ на него упирается опять же в темпы распространения COVID-19 по просторам нашей необъятной Родины.
Утро понедельника началось с сообщения Роспотребнадзора о том, что за сутки в России был зафиксирован ещё 71 заболевший главной инфекцией года. Все заразившиеся были обнаружены в Москве, и общая их численность в столице достигла 262 человек. В целом по стране зафиксировано 438 случаев заболевания коронавирусом.
Хотя цифры не выглядят критическими, особенно на фоне происходящего сейчас в Италии, руководство Москвы приняло решение ввести ещё ряд ограничительных мер, направленных в первую очередь на то, чтобы защитить пожилых людей.
Так, мэр Москвы Сергей Собянин
Это сообщение очень взволновало политическую общественность. Президент Института региональных проектов и законодательства Борис Надеждин в соцсетях выразил опасения за работу Центризбиркома, ведь 10 из 15 членов комиссии — старше 65 лет, а следовательно, «не смогут ходить на работу». А неформальный лидер несистемной оппозиции Алексей Навальный призвал особо тщательно следить, чтобы указ Собянина соблюдал президент Владимир Путин. Впрочем, основатель Фонда борьбы с коррупцией выглядел бы не так глупо, если бы был в состоянии прочитать текст указа или хотя бы его вольное изложение от мэра. Там, в частности, говорится, что домашний режим не распространяется на «руководителей и сотрудников, чьё нахождение на работе жизненно важно для функционирования предприятий, организаций, учреждений и органов государственной власти, а также для работников здравоохранения». Из этого фрагмента явно следует, что президента в домашнюю самоизоляцию не отправят. Как, скорее всего, не отправят и членов ЦИК. На этот счёт можно не переживать.
Это же подтвердил пресс-секретарь Путин Дмитрий Песков, который заявил, что на главу государства эти ограничения не распространяются. При этом он рассказал, что президент сейчас живёт не в московской квартире, а в государственной резиденции и не проводит никаких массовых мероприятий.
Вообще, отрадно, что политическая жизнь в нашей стране достигла той стадии, когда даже главный критик власти переживает за здоровье главы государства. Но всё-таки хотелось бы, чтобы человек, который сам себя считает достойным участия в президентских выборах в качестве кандидата, был в состоянии прочитать не такой уж большой текст без потери его содержания. От этого «прекрасная Россия будущего» непременно только выиграет.
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