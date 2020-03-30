https://static.news.ru/photo/b2f452a8-7295-11ea-b91a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По итогам тестирования на коронавирус в Совете Федерации РФ не выявлено ни одного положительного результата.

По итогам организованного в конце прошлой недели тестирования на коронавирус среди сенаторов и сотрудников Аппарата положительных результатов тестов не выявлено, — говорится в сообщении пресс-службы Совфеда.

Уточняется, что все помещения, лестницы и лифты в зданиях Совета Федерации в настоящее время проходят регулярную санобработку, на входе всем сенаторам измеряют температуру, в холлах установлены антисептики. В здания Совфеда сейчас не пускают посетителей, чей визит не связан с обеспечением парламентского процесса, отменены экскурсии, ограничен доступ для журналистов.

Как писал NEWS.ru, первый тест на коронавирус одного из сотрудников госкорпорации «Росатом» в Москве дал положительную реакцию. Глава «Росатома» Алексей Лихачёв в видеообращении, опубликованном на сайте корпоративной газеты «Страна Росатом», сообщил, что на рабочих местах в настоящее время «введён режим усиленного медицинского контроля перед началом и в ходе рабочего дня». Лихачёв также призвал сотрудников госкорпорации «внимательно и бережно» относиться друг к другу.