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Комитет постпредов ЕС поддержит продление индивидуальных санкций по РФ

11:29, 08 сентября 2020
Фото: Unsplash

Комитет постоянных представителей сран Евросоюза в Брюсселе 9 сентября одобрит очередное продление индивидуальных санкций в отношении России из-за ситуации на Украине.

По словам хорошо информированного журналиста «Свободной Европы» Рикарда Йозвяка, послы ЕС согласуют запрет на выдачу виз и замораживание активов для 175 человек и 44 организаций, которые, как считают в блоке, «подрывают территориальную целостность Украины».

На шесть месяцев, как обычно, — уточнил журналист.

Согласно процедуре Евросоюза, после принятия соответствующего решения должно быть утверждено постановление Совета ЕС. Продление ограничений вступит в силу после опубликования в «Официальном журнале» ЕС.

Индивидуальные санкции подразумевают замораживание активов физических и юридических лиц в Евросоюзе и запрет на поездки в страны ЕС. Впервые такие меры были введены в марте 2014 года.

Как писал NEWS.ru, ранее министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что не знает ни одного случая, когда такая страна как Россия из-за введённых против неё санкций меняла бы свою позицию.

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