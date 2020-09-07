Комитет постпредов ЕС поддержит продление индивидуальных санкций по РФ

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Комитет постоянных представителей сран Евросоюза в Брюсселе 9 сентября одобрит очередное продление индивидуальных санкций в отношении России из-за ситуации на Украине.

По словам хорошо информированного журналиста «Свободной Европы» Рикарда Йозвяка, послы ЕС согласуют запрет на выдачу виз и замораживание активов для 175 человек и 44 организаций, которые, как считают в блоке, «подрывают территориальную целостность Украины».

На шесть месяцев, как обычно, — уточнил журналист.

Согласно процедуре Евросоюза, после принятия соответствующего решения должно быть утверждено постановление Совета ЕС. Продление ограничений вступит в силу после опубликования в «Официальном журнале» ЕС.

EU ambassadors will tomorrow green light the visa bans and asset freezes on 175 ppl and 44 entities that the block believes have undermined the territorial integrity of #Ukraine . 6 months roll-over as usual. #Crimea #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 8, 2020

Индивидуальные санкции подразумевают замораживание активов физических и юридических лиц в Евросоюзе и запрет на поездки в страны ЕС. Впервые такие меры были введены в марте 2014 года.

Как писал NEWS.ru, ранее министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что не знает ни одного случая, когда такая страна как Россия из-за введённых против неё санкций меняла бы свою позицию.