Комитет постпредов ЕС поддержит продление индивидуальных санкций по РФ

По словам хорошо информированного журналиста «Свободной Европы» Рикарда Йозвяка, послы ЕС согласуют запрет на выдачу виз и замораживание активов для 175 человек и 44 организаций, которые, как считают в блоке, «подрывают территориальную целостность Украины».

Согласно процедуре Евросоюза, после принятия соответствующего решения должно быть утверждено постановление Совета ЕС. Продление ограничений вступит в силу после опубликования в «Официальном журнале» ЕС.