https://static.news.ru/photo/efec53ca-e908-11e9-bb85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета подведёт итоги мониторинга внешнего вмешательства в российские выборы, которые состоялись в текущем году.

По словам главы комиссии Андрея Климова, провести заседание по этой теме планируется 8 октября.

Наши зарубежные оппоненты использовали выборы как повод расшатать политическую ситуацию в РФ, устроить на наших улицах подобие Гонконга, — заявил он, подтверждая негативный прогноз.

Сенатор отметил, что факты вмешательства фиксировались в большом количестве. При этом оппоненты использовали любые поводы, чтобы обвинить российскую сторону в том, что она ведёт себя как неправовое государство.

Климов уточнил, что к концу года комиссия намерена подготовить предварительный анализа фактов вмешательства в региональные выборы в 2018 и 2019 годах.

Он считает, что сенаторы должны ещё раз изучить все законодательные и другие возможности для защиты государственного суверенитета страны, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, ранее глава комиссии ГД по расследованию вмешательства в дела РФ извне Василий Пискарёв заявил, что в Госдуме намерены подготовить поправки в законодательство, чтобы Facebook и Google понесли ответственность за нарушение российских законов.