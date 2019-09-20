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Бывший лидер СССР Михаил Горбачёв обратился с призывом к лауреатам Нобелевской премии мира. Последний генеральный секретарь ЦК КПСС предложил им оказать лидерам держав помощь в диалоге о ядерном разоружении.

По словам Горбачёва, данная проблема в настоящее время является первостепенной. Он отмечает, что происходящее сейчас крайне опасно для всех. Современные политики, подчёркивает бывший советский лидер, будто бы забыли, что ядерная...