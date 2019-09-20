https://static.news.ru/photo/fbf68366-dbac-11e9-94f4-fa163e074e61_660.jpgФото: Lu Liang/Global Look Press
Глава комиссии ГД по расследованию вмешательства в дела РФ извне Василий Пискарёв заявил, что в Госдуме намерены подготовить поправки в законодательство, чтобы Facebook и Google понесли ответственность за нарушение российских законов.
На их страницах была агитация участия в запрещённых митингах. А также в день голосования площадки активно использовались для агитационных и политических материалов. Это далеко не журналистика, это уже называется политический акционизм, — цитирует РИА Новости Пискарёва.
Он предлагает ввести штрафы до 1 млн рублей для иностранных компаний за вмешательство в дела Российской Федерации.
Как писал News.ru, информация о якобы нарушениях Google и Facebook, допущенных в день выборов 8 сентября, направлена Роскомнадзором в парламентские комиссии по расследованию иностранного вмешательства. Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что Facebook пытался повлиять на выборы. Кроме того, надзорное ведомство обнаружило распространение политической рекламы в поисковой системе Google, в соцсети Facebook и на видеохостинге YouTube.