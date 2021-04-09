Комиссия по иранской ядерной сделке согласовала возобновление работы

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Участники заседания Совместной комиссии по реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе договорились возобновить работу, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Согласно данным министерства, работа возобновится в очном формате 12 апреля.

На прошлых заседаниях были подведены промежуточные итоги работы сформированных Совместной комиссией двух экспертных групп, которые обсудили параметры восстановления полноценной реализации ядерной сделки.

Состоялся предметный обмен мнениями о перспективах отмены антииранских санкций США, а также необходимых шагах со стороны Ирана в части приведения его ядерной деятельности в соответствие с требованиями СВПД, — говорится в сообщении.

В МИД РФ добавили, что в ходе заседаний также был отмечен прогресс и подтверждена нацеленность на дальнейшую работу по урегулированию вопросов, которые накопились после выхода США из ядерной сделки.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Ирана Хасан Рухани сообщил, что Вашингтон выразил готовность к диалогу по ядерной программе, и Тегеран также готов к этому. Иран возобновит исполнение своих обязательств при условии отмены санкций.