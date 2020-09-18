Командование ВМС США признало исходящую от ВМФ России угрозу

https://static.news.ru/photo/ea46cb16-fa79-11ea-a68c-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Navy via globallookpress.com/Global Look Press

Командование Военно-морских сил (ВМС) Соединённых Штатов признало угрозу, исходящую от Военно-морского флота России. Заявление он сделал во время учений «Чёрная вдова», которые начались 14 сентября у восточного побережья.

Сейчас довольно хорошо известно, что наша родина больше не является убежищем, — констатировал вице-адмирал Дэрил Кодл, имея в виду потенциальную угрозу российских субмарин, способных приближаться к побережью США.

Как передаёт портал Breaking Defense, ВМФ России, возможно, скорее заинтересован в действиях по защите собственных берегов, а не в проведении операций вблизи Соединённых Штатов. Тем не менее особую озабоченность в Вашингтоне вызывает не только модернизация российского флота, атомные субмарины которого оснащены баллистическими ракетами, но и наличие в его составе подлодок специального назначения и автономных глубоководных станций (АГС), способных, как уверяет издание, выполнять операции на морских глубинах, в частности, с телекоммуникационными кабелями.

В конце прошлого месяца российская подводная лодка неожиданно выскочила на поверхность в международных водах у побережья Аляски, застигнув Северное командование врасплох. Её близость была сигналом того, что российские военно-морские возможности значительно улучшились в последние годы, отмечают авторы публикации.

Ранее NEWS.ru писал, что многоцелевая атомная подводная лодка Северного флота провела учебные стрельбы в Баренцевом море. Манёвры проводились в рамках отработки плановых задач. Залпы были произведены по подводной цели. Для этого была использована противолодочная ракета.