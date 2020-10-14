Клишас рассказал, когда Совфед одобрит закон о Госсовете

https://static.news.ru/photo/92436d22-0e40-11eb-ae89-fa163e074e61_660.jpg Андрей Клишас Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рассмотреть и принять закон о Госсовете сенаторы успеют до конца года. Об этом заявил глава комитета Совет Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

До конца осенней сессии, в конце декабря точно одобрит, — сказал он РИА Новости.

Президент Владимир Путин 14 октября внёс в Госдуму проект закона о статусе, структуре и полномочиях Госсовета. В нём сказано, что Госсовет возглавит президент РФ, а в его состав войдут премьер, спикеры обеих палат парламента, глава администрации президента и главы регионов. Председатель и члены Госсовета будут участвовать в его деятельности на общественных началах. Совещательный орган будет состоять из президиума, комиссий и рабочих групп по направлениям деятельности и полномочиях органа.

Как писал NEWS.ru, Госсовет не будет иметь властных полномочий.