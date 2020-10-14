Госсовет не будет иметь властных полномочий

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Законопроект о Госсовете не предусматривает наделение его властными полномочиями. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Это не будет орган госвласти. Госсовет будет участвовать в утверждении критериев эффективности глав регионов и определении мер их поощрения, в разработке задач внешней и внутренней политики, обсуждении параметров проекта бюджета, — уточнил сенатор в интервью РИА Новости.

Госсовет изначально задумывался и функционировал как совещательный орган при президенте для «обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти». Реформировать его и закрепить его статус в Конституции предложил в начале 2020 года Владимир Путин.

Сегодня глава государства внёс на рассмотрение в Госдуму законопроект о Госсовете. Согласно документу, Госсовет возглавит президент РФ, в него войдут премьер, спикеры обеих палат парламента, глава администрации президента и главы регионов. Председатель и члены Госсовета будут участвовать в его деятельности на общественных началах. Совещательный орган будет состоять из президиума, комиссий и рабочих групп по направлениям деятельности, писал NEWS.ru.