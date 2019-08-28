https://static.news.ru/photo/f0eeec7e-c973-11e9-a970-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Вышинский (в центре) Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Суд в Киеве изменил меру пресечения Кириллу Вышинскому с содержания под стражей на освобождение под личное поручительство. Теперь он обязан являться в суд или к следователю по первому требованию.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова так прокомментировала его освобождение.

Приветствую решение Подольского суда Киева, который сегодня освободил из-под стражи Кирилла Вышинского под личное поручительство. Считаю это решение справедливым, лишённым политического подтекста. Это вселяет надежду на дальнейшее объективное разбирательство дела журналиста. От всей души поздравляю Кирилла, его родных близких и друзей, всех, кто содействовал его освобождению! — сказала она.

Его задержали в Киеве 15 мая прошлого года. Его подозревают в госизмене, а также в поддержке самопровозглашённых республик ДНР и ЛНР. Журналисту может грозить до 15 лет лишения свободы. 17 мая 2018 года Херсонский городской суд арестовал Вышинского.

Сам журналист отвергает все обвинения и заявляет о своей невиновности. Суд не раз продлевал ему пресечения, в общей сложности он провёл под арестом 400 дней.

Вышинского поддерживали и российские, и зарубежные коллеги. Весной 2019 года более 250 российских и международных журналистов подписали обращение к Владимиру Зеленскому с просьбой освободить его.

При этом журналист подчёркивал, что не согласен на обмен с украинскими заключёнными, находящимися в России, так как не считает себя виновным.

Ранее News.ru писал о том, что Вышинский отказался признавать вину при обмене заключёнными.