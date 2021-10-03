Киевский суд назначил очередное заседание по делу Вышинского

Очередное слушание, в ходе которого будет рассмотрено обвинение в отношении экс-руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, состоится 5 октября в Подольском районном суде Киева. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма (входит в состав офиса генпрокурора). Вышинского на Украине обвиняют в госизмене.

05.10.21 в 12.00 в Подольском районном суде Киева состоится судебное заседание по рассмотрению обвинительного акта в отношении бывшего руководителя «РИА Новости Украина» по части 2 статьи 28, части 3 статьи 109 УК Украины («действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти»), части 1 статьи 111 УК Украины («государственная измена»), — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Кирилл Вышинский, руководивший порталом «РИА Новости Украина», был арестован в Киеве в мае 2018 года. Его подозревали в госизмене и поддержке самопровозглашённых республик Донбасса. В общей сложности журналист провёл в тюрьме 15 месяцев. В августе-сентябре 2019 года Украина и Россия договорились освободить по 35 задержанных и осуждённых граждан. В поданных российской стороной списках фигурировал и Кирилл Вышинский. В настоящее время он занимает должность исполнительного директора МИА «Россия сегодня».