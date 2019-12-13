https://static.news.ru/photo/e0230198-1dae-11ea-a3ca-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Вышинский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский, который в прошлом занимал пост главного редактора РИА Новости — Украина, ответил на приглашение российских журналистов президентом Украины Владимиром Зеленским.

Если есть заявление, что приезжайте, мы вам покажем, то организуйте этот приезд. Потому что приглашать Владимира Соловьева, когда против него возбуждено уголовное дело и по пересечению украинской границы ему могут предъявить подозрение и он может оказаться в тюрьме, это история лукавая, — цитирует Вышинского «Политика Сегодня».

Также он добавил, что с радостью посетит страну, если его пригласят принятие участие в пресс-туре.

Кирилл Вышинский был арестован 17 мая 2018 года на Украине по обвинению в госизмене. Во время заседания суда он отрёкся от украинского гражданства и попросил помощи у президента России Владимира Путина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Зеленского обеспечить допуск российских журналистов на Украину.