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Украинская сторона пыталась направить агрессию против РФ в деле об авиакатастрофе малайзийского «Боинга», следовавшего рейсом МН17, считает инструктор по высшему пилотажу на реактивных самолётах Андрей Краснопёров. Таким образом аналитик отреагировал на публикацию независимого нидерландского портала Bonanza Media. Журналисты указали на причастность Киева к уничтожению летательного аппарата, обнародовав запись разговора украинского генерала.

По мнению Краснопёрого, данные СМИ о причастности Киева к крушению MH17 вряд будут рассматривать, так как предыдущие аргументы не нашли поддержки и внимания у следователей, пишет «НьюИнформ». Мужчина считает, что во время рассмотрения материалов о катастрофе Украина и Запад сфальсифицировали улики. Он также уверен в необходимости пересмотра дела с учётом новых обстоятельств.

Он также надеется, что Нидерландам надоест выполнять «чужие заказы», а следствие станет объективным и непредвзятым. Однако у России есть причины считать, что Украина хотела направить агрессию против нее в тот момент, так как трагедия произошла во время обострения отношений, резюмировал эксперт.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. К тому времени на востоке Украины уже шла гражданская война.

Журналисты проекта Bellingcat на своём ресурсе доказывали, что лайнер был сбит ракетой, которую привезли в Донбасс из России. Они нашли в соцсетях множество видео и фотографий, запечатлевших переброску летом 2014 года «Буков» (зенитная установка) российскими солдатами (53-й бригады из Курска) на границу с Украиной. В Bellingcat утверждают, что опознали на кадрах от 17 июля из Донбасса «Бук» 53-й бригады по таким приметам, как следы от закрашенного номера, повреждения резинового брызговика над гусеницей, и единственному отличающемуся от других катку.

К похожим выводам пришла и международная следственная группа. В неё вошли специалисты Нидерландов, Украины, Малайзии, Бельгии и Австралии. В июне 2019 года следователи нашли четырёх человек (трое граждане России и один украинец), которые могут быть причастны к авиакатастрофе. Это бывший сотрудник ФСБ РФ и экс-командующий ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчинённые Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. По данным следствия, первые трое являются гражданами РФ, а Харченко имеет украинское гражданство.

Как писал NEWS.ru, в прокуратуре Нидерландов сообщили, что рассмотрение дела о крушении малайзийского Boeing (рейс МН17) на востоке Украины по существу начнётся не раньше 2021 года.