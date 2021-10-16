Казус депутата Веллера

После того, как Telegram–каналы разнесли не благую весть о нахождении у переизбранного от «Единой России» думца Алексея Веллера счёта на €4 млн. в банке княжества Лихтенштейн, в известном европейском офшоре, возникла неловкая пауза.

Во-первых, для выдвижения обвинения нужны серьёзные документы, а не резонансные обвинения. Во-вторых, при любом развитии событий не понятно, как действовать всем связанным с выборами и функционированием Госдумы инстанциям. Наконец, до конца не ясна позиция его родной партии.

Вообще вопрос о тайных иностранных паспортах и незаконных счетах наших политиков приобрел особую остроту после внесения поправок в действующую Конституцию. Перед плебисцитом было немало заявлений о том, что именно такое закрепление запретов в основном законе и было особо привлекательной «фишкой» для рядового обывателя-избирателя. Мол, всегда приятно, когда богатые плачут.

Но дальше дело не пошло, а робкая попытка уже дважды спикера Госдумы Вячеслава Володина выяснить наличие у ряда парламентариев иностранных паспортов в Центризбиркоме натолкнулась на жёсткий отлуп Эллы Памфиловой. Элла Александровна заявила, что Центризбирком занимается проверкой соблюдения кандидатами разных запретов только на стадии регистрации, а вот то, что происходит потом, вне его компетенции. И посоветовала обратиться в компетентные органы.

Элла Памфилова Сергей Булкин/NEWS.ru

Но о реакции этих органов вообще ничего не известно. То ли никто так и не обратился, то ли им просто недосуг заниматься такими мелочами. Вопрос о нарушениях запретов министрами, чиновниками и депутатами перешел в область народного фольклора, обрастая всё более громкими фамилиями.

Но случай Веллера как раз и подпадает под проверку Центризбиркома, который сам по себе вряд ли имеет эффективные инструменты обшаривания офшоров на предмет выяснения степени честности и законопослушности кандидатов. Между тем, считается, что мурманчанин Веллер, бывший мэр этого северного города, человек из семьи местных крупных девелоперов, открыл подозрительный счёт в сентябре 2016-го. Собственно, Веллер и использует этот временной момент для своего оправдания: мол, только неадекватный персонаж идёт на такой шаг буквально накануне выборов Госдумы. Но подобные, скорее эмоциональные аргументы использовал и Павел Грудинин, снятый со всех предвыборных марафонов.

И тут возникает сразу несколько проблем. Дело в том, что Алексей Веллер только что переизбрался в Госдуму восьмого созыва. Правда, не в родном Мурманске, а в Красноярском крае (округ №57). Такое перемещение явно свидетельствовало о желании ЕР компромиссно убрать своего члена подальше от Мурманска. И, видимо, это впечатление оправдано, поскольку у влиятельного в Мурманске политика возникли, как утверждают, трения с новым губернатором области Андреем Чибисом. Так сказать, конфликт старых местных элит и «варяга». И, дескать, связанные с Веллером депутаты горсовета провалили назначение Ольги Дзюбы главой города. А ведь ее кандидатуру утвердили на генсовете «Единой России». Так что, Веллер не разоружился перед партией. И тут вдруг возникает дело о четырех миллионах евро. Вряд ли это совпадение…

Алексей Веллер id551531890/vk.com

Но самое интересное впереди: как все акторы скандала будут выходить из возникшей коллизии? Если Веллера лишат мандата, будут ли объявлены перевыборы в округе? Или информация о счёте не подтвердится, а та же Дзюба без потерь всё-таки будет утверждена? Может быть создан весьма интересный прецедент.