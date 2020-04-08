Не прошло и трёх месяцев с того момента, когда генсовет «Единой России» принял решение об исключении из партийных рядов главы Чувашии Михаила Игнатьева, как вновь партия власти вынуждена заявлять об очередном подобном решении. Причиной произнесения всем известного ещё с советских времен призыва — «Партбилет на стол!» — стало откровенно хамское поведение заместителя главы Минпромторга Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска, города, в котором проживают его родители. Сегодня трудно сказать, что повлияло на настроение вроде как перспективного технократа, имеющего в своём активе четыре диплома, включая «корочки» Государственной академии управления и ВШЭ. Но избыток образования не сказался на этических воззрениях замминистра.

И на, казалось, банальную просьбу предъявить посадочный талон, а затем и несколько раз пройти через рамку контроля чиновник отреагировал лексикой, которая прощается пока только Шнуру. Неадекватная реакция барствующего сановника попала в соцсети. А против такого видео, как против лома, нет приёма. Правда, в самом министерстве попытались было спустить эпизод на тормозах и ограничиться внутренним расследованием. Тем более что формально сановнику грозит всего лишь административное наказание.

Но напряжённое время требует адекватных жертв. И сильно стимулирует партийную принципиальность. Мы помним, как в недавнем прошлом чувашского главу Михаила Игнатьева, призвавшего «мочить журналистов», а потом заставившего майора МЧС подпрыгивать за ключом зажигания от новой пожарной машины, в руководстве «Единой России» сначала обозвали «моральным уродом», а затем исключили из партии. А это, в свою очередь, чуть позже повлекло за собой утрату доверия президента и увольнение с должности. Сам глава государства тогда назвал поведение Игнатьева недопустимым.

А потому сейчас вдвойне интересно, станет ли потеря партбилета правящей партии стандартным преддверием громкого увольнения. Секретарь «Единой России» Андрей Турчак уже направил соответствующее обращение к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и главе Минпромторга Денису Мантурову.

Кстати, за хамство увольняли после исключения из партии не только Игнатьева, но и нескольких глав районов, не сдержанных на язык. К тому же, Овсянников вторично занимает свой пост. Поскольку именно из такого же кабинета в Минпромторге он «десантировался» на севастопольское губернаторство. Но и там особо не преуспел. Умудрился поссориться с местными элитами. А последней каплей стало его противодействие предвыборной кампании нескольких представителей «Единой России», с которыми у губернатора был конфликт.

И вот партия окончательно отказалась от своего сановного члена, видимо, припомнив и его севастопольские «косяки». В конце концов, хамить всегда плохо, а в ситуации кризиса и роста недовольства политикой властей тем более опасно для карьеры. Можно запросто превратиться в своеобразный политический громоотвод. Урок Овсянникова и другим его коллегам наука.