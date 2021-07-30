Как изменит правительство силовой вице-премьер

Очередной инсайдер сообщил о том, что осталось за кадрами телевизионной картинки последнего заседания Совета безопасности: дескать, кроме публично озвученных проблем выхода признанных у нас экстремистами талибов на таджикскую границу и азербайджано-армянского недопонимания опять же в приграничных зонах, участники заседания обсудили и предложение президента о создании поста силового вице-премьера. То есть реального аппаратного тяжеловеса, который мог бы не только координировать деятельность силовых ведомств, но и продвигать назревшие в этой важной и одновременно закрытой сфере структурные реформы. Члены Совбеза обсудили президентское предложение и, как сообщается, идею эту одобрили.

Если информация верна, то, надо полагать, не в последнюю очередь этот проект мог быть ещё раз «прокручен» и апробирован в ходе недавних рабочих встреч Владимира Путина в Санкт-Петербурге с силовиками и, как утверждают, с губернаторами, имеющими также «силовое прошлое». По распространённой информации, именно силовые министры прилетели вместе с президентом в Северную столицу на парад ВМФ, но основное время было потрачено на обсуждение насущных проблем.

Собственно, попытки ввести в правительство эффективного куратора силового блока делались неоднократно ещё во времена Бориса Ельцина. Проблема в том, что силовиков назначает лично президент, который их и непосредственно контролирует. Не так давно бывший премьер первого президентского срока Путина Михаил Касьянов вспомнил свой разговор с новоизбранным президентом. Тогда Путин предупредил премьера о том, что в его исключительной президентской компетенции находятся, прежде всего, силовики и губернаторы. Пока же силовики привыкли выходить со своими проблемами и задачами непосредственно на главу государства. И появление промежуточной фигуры может ограничить их привычную область политического и организационного манёвра.

Алексей Дюмин tularegion.ru

Надо сказать, что ещё в конце прошлого года идея силового вице-премьера обсуждалась достаточно громко и публично. Назывались даже конкретные имена кандидатов на этот во многом ключевой пост. Ведь фактически произошло бы разделение в самом правительстве: глава кабинета сосредоточился бы на гражданских проектах, инвестициях и развитии бизнеса, а новый вице вёл бы линию силовиков, отчитываясь перед президентом. Но тогда сошлось много незапрограммированных факторов, включая волны COVID-19, шумиху вокруг странного отравления Алексея Навального, и в итоге проект был отложен.

Теперь же появление 11-го, особого заместителя премьера могло бы вписаться в общую систему перестановок и назначений, которую ожидают уже этой осенью. Правда, ожидания сопровождаются вбросами самых фантастических кадровых вариантов. В частности, аналитики гадают, сколько ещё в должности тульского губернатора проработает Алексей Дюмин, в прошлом офицер ФСО, личный адъютант президента. Затем заместитель министра обороны, а последние годы губернатор ключевой для нашего ОПК области.

Утверждают, что Дюмин, носящий звание генерал-лейтенанта, также побывал в Санкт-Петербурге на параде ВМФ, что дало повод ещё раз порассуждать о его скором возвращении в Москву на значимый федеральный пост. Но станет ли Дюмин тем самым вице, с уверенностью не скажет никто.