Как губернаторы играют на протестах

Субботние протесты продемонстрировали новый тренд: в провинциальных городах-миллионниках и столицах федеральных округов — во Владивостоке, в Магадане, Иркутске, Новосибирске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге — уличные демонстрации получили размах, сравнимый по масштабам со столичным. А отношение к ним было если не либеральным, то, во всяком случае, куда более терпимым. И такая ситуация отнюдь не выглядит случайной. Как сказал бы известный телекомментатор: тенденция, однако!

Создаётся впечатление, что местные власти не приветствовали такие уличные выступления, но явно по ходу пьесы, написанной как бы Алексеем Навальным, быстро сообразили, как можно этот протест повернуть в свою пользу. Так сказать, оседлать ради решения нескольких вполне насущных задач. Тем более что если манифестанты и поднимали какие-то местные проблемы, то лейтмотив протестов всё равно был чисто федеральным. Между тем руками, вернее, ногами последователей «берлинского пациента» у региональных начальников появилась возможность лишний раз надавить на федеральный центр, который в последние месяцы выглядит всё более жёстким в отношениях с областями.

Действительно, во время разгара пандемии им предлагали опираться на собственные силы и инициативу. Субсидии, выделенные по случаю из Москвы, во многом не покрывают потерь, которые реально понесли области в результате эпидемиологических ограничений, а социальной нагрузки на местный поредевший бюджет никто не отменял. Более того, центр всё строже следит за расходованием выделяемых средств и возможностью брать для покрытия дефицита коммерческие кредиты, за которые пришлось бы расплачиваться чуть ли не десятилетиями.

teamnavalny_vdk/twitter.com

Естественно, местные элиты всем этим крайне недовольны, а «пирог» для дележа становится всё меньше и более черствым. А тут ещё значимые парламентские выборы грядут, поэтому губернаторам и местным элитариям важно как можно больше провести своих доверенных людей в Госдуму хотя бы по одномандатным округам. Но и тут возникают противоречия с Кремлём, у которого на примете свои кандидаты — им уже обещаны мандаты и госдумовские должности.

Но в открытую губернаторам спорить с Кремлём опасно. И тут на ум приходит метод, которым годами пользовались начальники национальных республик. Те, кто тихой сапой если не поощрял, то и не преследовал местных националистов. А потом с удовольствием пугали этим монстром Кремль, легко год за годом выбивая из него всевозможные уступки и преференции. Всё, что считали нужным.

Теперь в некотором смысле эстафету принимают регионы, для которых инспирированные «навальнятами» выступления — также повод серьёзно поговорить с федеральным центром о накопившихся вопросах: мол, стоит лишь дать некоторые послабления. Ослабить «удавку» контроля и увеличить субсидии, и условия для любых протестов рассосутся сами собой. А ведь аналитики предсказывают ещё и «жаркое» лето с непредсказуемыми последствиями для общей стабильности. Так что надо решать наши наболевшие вопросы, а уж мы решим проблему местных «цветных революций».

И если раньше мы считали, что Навального разыгрывают в своих разборках так называемые кремлёвские башни, федеральные группировки «по интересам», то теперь явно в игру включаются и региональные элиты, которые усиленно сигнализируют Кремлю, что не только на Москву надо обращать должное внимание.

И вот что характерно и показательно: в день волнений ни один глава региона не выступил с чёткой поддержкой позиции президента. Странно, не правда ли?