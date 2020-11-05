Как Байден пытался Путина поучать

Сейчас Джо Байдена сравнивают с нашим незабвенным Константином Устиновичем Черненко. Мол, он не просто пожилой человек, но политик, постоянно что-то путающий, на чём-то спотыкающийся, которому даже его потенциальный вице-президент салфеточкой, не стесняясь присутствующих, по-матерински заботливо обтирает рот.

Между тем ещё в 1979 году молодой 36-летний Байден посещал Москву во главе сенаторской делегации и имел продолжительную встречу — страшно сказать — с Леонидом Брежневым и Алексеем Косыгиным. Так что ему есть с чем сравнивать и нынешних российских политиков, и страну в целом. Тем более что относительно недавно Байден уже в качестве вице-президента США вновь посетил уже Россию, встречаясь с тогдашними президентом Дмитрием Медведевым и премьером Владимиром Путиным.

Тот визит протекал в атмосфере «перезагрузки» отношений и носил, скорее, протокольный характер. Но вот события вокруг контакта Джо Байдена и премьера Владимира Путина несколько выпали из общей, деланной и благостной картины преодоления некоторых остававшихся проблем и противоречий.

Джо Байден и Владимир Путин ИТАР-ТАСС/Валерий Шарифулин

Ну, во-первых, как известно, тогда Владимир Путин сенсационно предложил своему американскому собеседнику взаимно отменить визовый режим. Но главное, как потом выяснилось, Байден рискнул крайне самонадеянно поучать Путина по части продолжения его политической карьеры. И, как позже утверждали наши оппозиционеры, вице-президент якобы заявил, что ясли бы он был на месте Путина, то больше не собирался бы идти в президенты России.

Мы неслучайно сослались на наших внесистемных оппозиционеров, с которыми Джо Байден решил всё-таки встретиться в московской резиденции американского посла в Спасо-Хаусе. В тот день на кофе и бутерброды (о печеньках речь вроде тогда не шла) собрали цвет российской крикливой оппозиции. Вот им-то Байден и поведал о своём совете, которым он «одарил» Путина. Что само по себе стало второй бестактностью, выходящей за рамки общепринятого политического и дипломатического этикета. В первый раз он нарушил понятие российского суверенитета, вмешавшись в ход внутриполитических раскладов. А затем и разгласил эпизод конфиденциального контакта на высшем уровне.

Можно, конечно, пенять на болтливость и болезненные фантазии оппозиционеров либерального толка. Но ведь впоследствии Байден не нашёл времени опровергнуть свои откровения. Иными словами, у отношений потенциального американского президента и российского руководства не очень простая предыстория. Есть, как выражаются продвинутые комментаторы, опасный «кейс» из прошлого опыта общения. Тем более что тогда же Байден, подражая Бушу-младшему, заявил, что заглянул, дескать, Путину в глаза, но, в отличие от предшественника, ничего ободряющего в них не увидел.

Конечно, в Кремле, констатируя, что нынешние российско-американские отношения достигли самого низкого уровня за прошедшие десятилетия, подчёркивают готовность работать с любой заокеанской администрацией. Однако личные отношения, груз прошлого всё равно играют важную роль. А потому, видимо, контакты с Байденом, в случае подтверждения его победы, придётся начинать с некоторым отрицательным гандикапом.