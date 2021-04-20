Кагарлицкий: власть хочет перевести КПРФ в ручное управление

На телеканале РЕН ТВ вышел сюжет об аппаратном противостоянии внутри КПРФ в преддверии партийного съезда. Борьба за место Геннадия Зюганова якобы разворачивается между депутатом Госдумы Юрием Афониным с одной стороны и лидером московского горкома Валерием Рашкиным с иркутским экс-губернатором Сергеем Левченко — с другой. В передаче используются скрытая съёмка, фрагменты телефонных разговоров и переписок, при этом авторы выпуска крайне некомплиментарны по отношению к Рашкину. Один из героев сюжета — левый социолог и публицист Борис Кагарлицкий, который в 2006 году готовил доклад о коррупции в рядах зюгановцев, за что подвергся обвинениям в работе на структуры Кремля. На сей раз от телевизионщиков досталось и ему. В интервью NEWS.ru Кагарлицкий рассказал, с чем связан заказ и как он связан с борьбой в КПРФ.

Владимир Гердо/ТАСС

— Что вы думаете об этом фильме?

— С одной стороны, сюжет поразил уровнем непрофессионализма, а с другой — тем, что на молодёжном языке принято называть «зашкваром». Эти люди, например, не знают, кто такая Роза Люксембург. Они думают, что это какая-то тётка в Германии, вроде Джорджа Сороса, которая создала свой фонд и стремится попасть в Госдуму. Не очень понятно как, но вот как-то через Рашкина и Кагарлицкого она пытается это сделать. Я понимаю, что сейчас поколение ЕГЭ, которое ничему не училось и ничего не знает, но всё же это уже немного чересчур. Могли бы и заметить, что во многих городах России есть топонимы Люксембург.

Второй момент — мягко говоря, некорректное действие по отношению к спецслужбам: так сливать оперативную съёмку. Видимо, не осталось больше никаких других вариантов, кроме как использовать такое видео, снятое незаконным образом. Третий момент — они дают фрагмент из моего телефонного разговора, что тоже является грубым нарушением закона. Не знаю, как себя поведёт Рашкин, но я за то, чтобы начать судебное разбирательство. Правда, подожду, что он решит, так как это касается нас обоих.

— В сюжете есть момент, когда вы говорите, что не сотрудничали с фондом Розы Люксембург после 2018-го, а потом показывают документы, что всё же сотрудничали. Эти документы соответствуют действительности?

— Какие-то остаточные договоры могли действовать, но свежих договоров с фондом Розы Люксембург мы не заключали. Я бы с удовольствием продолжил с ними сотрудничать, но не могу, так как наш Институт глобализации и социальных движений признали иностранным агентом.

— А что вы можете сказать по поводу темы сюжета о расколе в КПРФ?

— Кто бы что ни говорил, внутри партии есть довольно серьёзные разногласия. А вот насколько можно говорить о расколе — другой вопрос. Дело в том, что у стоящих на руководящих постах в КПРФ зашито под кожу стремление избежать раскола любой ценой. Уверен, что все противоборствующие стороны предпочли бы решить споры без него. Получится ли это — другой вопрос, но все искренне хотят обойтись без раскола. Не в последнюю очередь потому, что проигравшая сторона может вылететь из политики, с той точки зрения, что КПРФ имеет на сегодня «лицензию» заниматься оппозиционной деятельностью.

— С учётом того, что такой фильм вышел, можно ли говорить, что власть, грубо говоря, на стороне Зюганова?

Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

— Выражу моё мнение, что власть на стороне Афонина, и создатели фильма этого не скрывают. Он вышел на пропагандистском канале, и люди, которые хотят сделать КПРФ более радикальной и оппозиционной, рассматриваются как заговорщики. С точки зрения автора сюжета партия должна быть беззубой, умеренной и трусливой, и вот тогда она на своём месте. Это заказ из администрации президента, при этом сделанный настолько бездарно, что это сразу ясно. Сейчас участники разговора говорят, что записи перемонтированы, и утверждают, что приписываемые им слова не соответствуют действительности.

— Вы сказали, что власть на стороне Афонина, а не Зюганова. Последний гарантированно покинет руководство партией в ближайшее время?

— Гарантированно или нет — не могу сказать. В нашей стране вообще ничего не гарантировано, но да, ходят разные разговоры, что Зюганов передаст бразды правления Афонину. Инсайдерской информации нет. Более того, разные знакомые говорят диаметрально противоположные вещи с разницей в день. Ничего не решено, и мне кажется, что окончательно решится утром 24 апреля — за несколько часов до съезда партии. Собственно, почему вся суета началась — съезд на подходе.

С одной стороны, решать будут в администрации президента, а не Зюганов или Афонин. С другой — последний со своим большинством на съезде, которое у него реально есть, может устроить переворот. Тогда власть окажется «в пролёте». Я писал уже неоднократно, что власть хочет превратить КПРФ в подобие «Справедливой России» — перевести совсем в ручное управление, но сделать это сложнее. КПРФ — более сложный организм, партия больше, и она не была изначально связана с властью. При всех очень серьёзных претензиях к КПРФ у них есть активные члены с левыми взглядами, настоящие структуры, реальный избиратель и прочее. Просто так телефонными звонками ей не поуправлять.

— Вы выступаете на стороне Рашкина?

— Участия во внутрипартийных дрязгах я не принимаю, так как я не член партии, и отношения с руководством КПРФ у меня всегда были натянутыми. Когда мы что-то с Левченко или Рашкиным делаем — это всегда какая-то не чисто партийная активность. Что же касается моей позиции, то мне кажется деятельность Левченко и Рашкина правильной, обоснованной, и я думаю, что именно такие люди могут спасти партию.