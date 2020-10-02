Кадыров назвал Навального игрушкой в руках тех, кто желает развала России

Глава Чечни Рамзан Кадыров высмеял предположения блогера Алексея Навального о том, что за его отравлением, скорее всего, стоит президент РФ Владимир Путин, а также заявил, что оппозиционер — «очередная игрушка в руках тех, кто желает развала России».
Об этом он
Навальный, будь же в конце концов человеком, который любит свою Родину, а не поливает её грязью, — заявил он.
По мнению Кадырова, если бы Навального хотели убить в России, то «ни один врач не пошевелил бы пальцем» ради его спасения, а немецкий борт не смог бы вывезти блогера в Германию на лечение. Поэтому утверждение о государственном заказе на убийство лишено логики.
Ты просто очередная игрушка в руках тех, кто желает развала России. Финал у таких погремушек один — от них избавляются владельцы, — сказал чеченский лидер.
Кроме того, Кадыров выразил удивление, что в своём отравлении Навальный не обвинил его, так как, по мнению главы Чечни, это выглядело «хотя бы не так нелепо», как обвинения в адрес Путина.
А в моей копилке абсурдов появилось бы очередное уникальное обвинение. Подумай об этом, дарю идею, — подытожил он.
Ранее NEWS.ru писал о том, что высказывания Алексея Навального в адрес президента РФ Владимира Путина стали оскорбительными, безосновательными и недопустимыми, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
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