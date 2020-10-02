Кадыров назвал Навального игрушкой в руках тех, кто желает развала России

https://static.news.ru/photo/0e92fdea-04a3-11eb-b21c-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров высмеял предположения блогера Алексея Навального о том, что за его отравлением, скорее всего, стоит президент РФ Владимир Путин, а также заявил, что оппозиционер — «очередная игрушка в руках тех, кто желает развала России».

Об этом он написал в своём Telegram-канале. По словам Кадырова, Навальный выразил своё мнение без каких-либо доказательств. Глава Чечни подчеркнул, что именно благодаря Путину в России «действует толерантное отношение к оппозиции».

Навальный, будь же в конце концов человеком, который любит свою Родину, а не поливает её грязью, — заявил он.

По мнению Кадырова, если бы Навального хотели убить в России, то «ни один врач не пошевелил бы пальцем» ради его спасения, а немецкий борт не смог бы вывезти блогера в Германию на лечение. Поэтому утверждение о государственном заказе на убийство лишено логики.

Ты просто очередная игрушка в руках тех, кто желает развала России. Финал у таких погремушек один — от них избавляются владельцы, — сказал чеченский лидер.

Кроме того, Кадыров выразил удивление, что в своём отравлении Навальный не обвинил его, так как, по мнению главы Чечни, это выглядело «хотя бы не так нелепо», как обвинения в адрес Путина.

А в моей копилке абсурдов появилось бы очередное уникальное обвинение. Подумай об этом, дарю идею, — подытожил он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что высказывания Алексея Навального в адрес президента РФ Владимира Путина стали оскорбительными, безосновательными и недопустимыми, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.