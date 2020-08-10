Кадыров: Лукашенко одержал убедительную победу на выборах

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Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко одержал убедительную победу на выборах, набрав более 80% голосов избирателей. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Александр Григорьевич известен как талантливый политик и крепкий хозяйственник, который задал устойчивый курс развития страны. Уверен, он в очередной раз оправдает доверие белорусского народа, — написал в Telegram-канале Кадыров.

Он назвал Лукашенко большим другом чеченского народа и России в целом.

В нашей республике его ценят и уважают как волевого, мужественного и порядочного человека. Для меня было большой честью получить от него высшую награду Беларуси для иностранных граждан — орден Дружбы народов, — добавил глава Чечни.

По его словам, Белоруссию и Чеченскую Республику связывают крепкие дружеские и деловые отношения, которые с каждым годом они крепнут и расширяются. В этом, считает Рамзан Кадыров, есть личная заслуга Александра Лукашенко.

Глава Чечни поздравил президента Белоруссии с победой и пожелал успехов в служебной деятельности во благо государства и народа.