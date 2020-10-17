Кабмин: пандемия научила госорганы работать оперативно и сплочённо

https://static.news.ru/photo/42131b68-1084-11eb-9d77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

В кабмине считают, что пандемия научила их быстрому и эффективному взаимодействию. Об этом заявил директор департамента пресс-службы и референтуры правительства Борис Беляков на онлайн-форуме «Государство говорит».

Мы стали гораздо быстрее взаимодействовать с коллегами из министерств и ведомств. И когда эта работа идёт сплочённо и оперативно, это значительно улучшает конечный результат, — сказал он в ответ на вопрос, какие из наработок последних месяцев в работе чиновников стоило бы сохранить в будущем.

Он также отметил, что правительство стремится к полному переводу госуслуг в онлайн-формат. Однако для тех, кто предпочитает получать их в традиционном формате (например, пожилые люди), такая возможность сохранится, передаёт ТАСС.

В России суточная динамика распространения коронавирусной инфекции продолжает держаться на высоком уровне. Оперштаб сообщил о выявлении ещё 14 922 пациентов с диагнозом COVID-19. Накануне было 15 150 случаев, днём ранее — 13 754, писал NEWS.ru.