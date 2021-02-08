«Единая Россия» ищет будущих депутатов в телевизоре

Наши законодательные органы знали несколько волн тематического пополнения. Мандаты почти коллективно получали боевые военные, крепкие хозяйственники, артисты театра и кино, чемпионы от спорта. А в начале девяностых был большой политический «спрос» на журналистов, активно разоблачавших рудименты советской системы. Их деятельность тогда удачно вписывалась в первые шаги популярной ещё ельцинской администрации.

И вот сейчас создаётся впечатление, что в поисках лидеров общественного мнения (ЛОМов), прежде всего, власти вновь решили активнее опереться на узнаваемые телевизионные лица. Достаточно вспомнить осенние, 2019 года, выборы Московской городской думы, когда мэрия активно маневрировала и предпочитала выставлять кандидатов от парии власти в качестве независимых. Тогда-то ряды городских законодателей пополнили ведущий политического ток-шоу Роман Бабаян, ставший впоследствии «преемником» Сергея Доренко на радиостанции «Говорит Москва», криминальная обозревательница Наталия Метлина и один из руководителей программы «Вести» Андрей Медведев, отмеченный за год до выборов благодарностью президента за активное участие ещё в президентской же кампании.

Видимо, проще и главное — дешевле вводить в предвыборные гонки людей со знакомыми обществу лицами. Только на этот раз предпочтение отдаётся не расследователям, а вполне лояльным респектабельным журналистам, известным своими полемическими способностями, готовыми дать достойный отлуп потерявшим берега либералам, а то и иноагентам.

Теперь появилась информация о том, что предложение поучаствовать в выборах от «Единой России» по столичному Кунцевскому округу получил соведущий программы «60 минут» Евгений Попов. Правда, на этот раз ему предстоит миссия без своей жены и коллеги Ольги Скабеевой. Сам Попов подтвердил, что такое предложение поступило, но не всё ещё, дескать, ясно.

Евгений Попов instagram.com/popovrtr

По идее он должен заменить в округе действующего кандидата от партии власти Вячеслава Лысакова, человека с бурной биографией, со спортивным образованием, бывшем некогда даже в окружении знаменитой Джуны. А потом сделавшим себе имя в качестве защитника прав автомобилистов и одного из руководителей ОНФ. Но Лысаков позволил себя излишнюю критику действий правительства и теперь обречён искать себе политическое убежище в какой-нибудь другой партии. Может, в «Справедливой России-За правду».

Так или иначе, видимо, телеобозреватель не станет последним ЛОМом из сферы масс-медиа, который получит предложение представлять в парламенте интересы «Единой России» и составить кампанию вице-спикеру и экс-телеведущему Петру Толстому. Речь может пойти не только о телевизионщиках, но и лояльных блогерах, и раскрученных инстанграмщиках, которых всё чаще приглашают в стены Госдумы.

Правда, есть организационный нюанс. В партии власти регулярно проводят праймериз, чтобы выделить кандидатов, реально привлекающих поддержку общественности. Тем более, что вероятно, в этом году голосование пройдёт через платформу госуслуг. Но, видимо, в успехе на праймериз своих кандидатов в руководстве партии не сомневаются.