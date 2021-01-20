«Ив Роше», Внуково, СИЗО: Алексей Навальный может сесть на 3,5 года

«Берлинский пациент», «этот господин», «никому не известный блогер». У Алексея Навального множество прозвищ, которые очень нравятся российским государственным СМИ. Но есть и те, которые буквально доводят пропагандистов до исступления. «Лидер оппозиции», «герой России», «будущий президент» — так называют Алексея сотни тысяч его интернет-подписчиков и реальных сторонников, количество которых сильно возросло после эпичного возвращения политика в Россию. И это ещё неизвестно, какой эффект произведёт его свежее расследование, посвящённое Владимиру Путину. Пока Навальный находится в СИЗО, ожидая суда, мы решили разобраться, насколько законно то, что сейчас с ним происходит, и каковы его шансы остаться на свободе. Подробности — в материале NEWS.ru.