«Ив Роше», Внуково, СИЗО: Алексей Навальный может сесть на 3,5 года

В эксклюзивном интервью NEWS.ru на площадке «Дума ТВ» глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов объяснил, почему считает президента России Владимира Путина главным экологом страны, и рассказал о том, что ждёт владельцев кошек и собак после принятия закона об учёте и регистрации домашних животных.

В эксклюзивном интервью NEWS.ru на площадке «Дума ТВ» глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов объяснил, почему считает президента России Владимира Путина главным экологом страны,...