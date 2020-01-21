Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На пленарном заседании Совета Федерации прошло голосование, в результате которого Игорь Краснов был официально назначен на пост генерального прокурора России.

Данное решение было обнародовано в среду, 22 января.

Информацию о назначении Краснова на должность главы генеральной прокуратуры России передаёт «Интерфакс».

Как писал ранее NEWS.ru, президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации кандидатуру замглавы Следственного комитета Игоря Краснова на пост главы Генпрокуратуры. В пресс-службе главы страны пояснили, что нынешний генеральный прокурор Юрий Чайка будет освобождён от должности из-за перехода на другую работу.

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