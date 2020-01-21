На пленарном заседании Совета Федерации прошло голосование, в результате которого Игорь Краснов был официально назначен на пост генерального прокурора России.
Данное решение было обнародовано в среду, 22 января.
Информацию о назначении Краснова на должность главы генеральной прокуратуры России
Как писал ранее NEWS.ru, президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации кандидатуру замглавы Следственного комитета Игоря Краснова на пост главы Генпрокуратуры. В пресс-службе главы страны пояснили, что нынешний генеральный прокурор Юрий Чайка будет освобождён от должности из-за перехода на другую работу.
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