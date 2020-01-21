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Список лиц, которым нельзя иметь иностранное гражданство, необходимо расширить. В него стоит внести дипломатов. С таким заявлением в среду, 22 января, выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По её словам, указанная ограничительная мера необходима «с учётом непростой международной обстановки». Недостаточное внимание к этой проблеме может дорого стоить России, считает спикер Совфеда. Есть факты получения зарубежного гражданства и...