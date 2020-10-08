Харрис назвала Путина человеком, которому Трамп верит больше спецслужб

https://static.news.ru/photo/3cafc7de-092c-11eb-b0de-fa163e074e61_660.jpg Камала Харрис Фото: Jack Gruber-USA TODAY via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Кандидат в вице-президенты США от Демократической партии Камала Харрис заявила, что есть человек, которому американский президент Дональд Трамп верит больше, чем своим спецслужбам. По её словам, речь идёт о российском лидере Владимире Путине.

Во время теледебатов с Майком Пенсом она заявила, что о «российском вмешательстве» заявляли юридический комитет сената США и ФБР.

Но Дональд Трамп, верховный главнокомандующий, предпочитает верить Путину, а не американскому разведывательному сообществу, — цитирует Харрис «Царьград».

Кроме того, Харрис подчеркнула, что Москву в США много раз обвиняли в связях с организацией «Талибан», деятельность которой запрещена в РФ. Однако хозяин Белого дома провёл шесть бесед с Путиным, и ни разу не поднял этот вопрос.

Байден призвал бы к ответу за любые угрозы в адрес американских военнослужащих, — добавила Харрис.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп рассказал о своём распоряжении рассекретить все документы, которые связаны с приписываемыми ему связями с Россией. Он добавил, что информацию про «сговор с Россией» он рассекретил уже давно. К сожалению для США, люди действовали очень медленно, особенно учитывая, что это, возможно, самое большое политическое преступление в истории нашей страны, добавил хозяин Белого дома.