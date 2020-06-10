«Единая Россия» объявила, что на предстоящих сентябрьских выборах как минимум девять губернаторов будут баллотироваться от партии власти. Ещё ряд кандидатур будут объявлены 16 июня. По мнению экспертов, опрошенных NEWS.ru, поддержка ЕР не добавит очков идущим на выборы губернаторам, однако значительно облегчит им прохождение обязательных технологических процедур, в том числе прохождение муниципального фильтра.

На президиуме генерального совета партии 9 июня было объявлено о поэтапном выдвижении кандидатов на предстоящие губернаторские выборы в сентябре и названы первые девять глав регионов, которых партия планирует поддержать. В их числе: Ростислав Гольдштейн (Еврейская автономная область), Александр Цыбульский (Архангельская область), Владислав Шапша (Калужская область), Михаил Развожаев (Севастополь), Вениамин Кондратьев (Краснодарский край), Сергей Ситников (Костромская область), Александр Богомаз (Брянская область), Александр Никитин (Тамбовская область), а также Рустам Минниханов (Татарстан). Ещё несколько фамилий будут названы 16 июня, пообещал секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Именно от работы на местах, от защиты прав и помощи конкретному человеку зависит благополучие и сила нашей страны, которая как раз заключается в силе наших регионов. Поэтому для нашей партии выборы губернаторов — принципиальный вопрос, — аргументировал он выбор единороссов.

В экспертной среде считают, что это событие позволит окончательно расставить все точки над i в вопросе судьбы партии власти за год до выборов в Государственную думу.

«Единая Россия» — серьёзная структура, обеспечивающая губернатору политическую, технологическую и организационную поддержку на выборах. В период пандемии её поддержка населением укрепилась — из-за довольно разветвлённой системы волонтёрской активности и по другим причинам. Полагать, что «непартийный» статус автоматически обеспечивает более высокую поддержку населения, — иллюзия. Именно поэтому сразу девять губернаторов идут на региональные выборы от «Единой России». Дмитрий Орлов гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций» гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций»

По мнению директора Института прикладных политических исследований Григория Добромелова, это чисто технологическое решение, связанное прежде всего с тем, что собирать подписи в условиях коронавируса сложно, особенно во время короткой летней кампании.

Риски ассоциации с «Единой Россией» ниже, чем организационные сложности, которые требуются для регистрации самовыдвиженцем. Там, где уж совсем нельзя будет от «Единой России» идти, то придётся двигаться самовыдвиженцем. Но чисто технологически во время избирательной кампании важнее, чтобы Путин поддержал, а на «Единую Россию» избиратель довольно часто не обращает внимания. Это конкуренты могут использовать этот факт в контрпропаганде, но и каких-то серьёзных конкурентов в регионах девяти губернаторам, которые выдвинулись от партии власти, не будет. Григорий Добромелов директор Института прикладных политических исследований директор Института прикладных политических исследований

Со своей стороны руководитель Политической экспертной группы Константин Калачёв отметил, что даже с учётом невысокого влияния администрации президента на партию губернаторам явно поступило предложение, от которого нельзя отказаться.

Абсолютно понятно, что это не их самодеятельность или жест доброй воли, просто в условиях, когда все выборы носят референдумный характер, партии нужно помочь. В «Единую Россию» хотят вдохнуть жизнь хотя бы так, предложив губернаторам стать паровозами «Единой России» на фактическом старте кампании выборов в Госдуму. Таким образом ещё и закрываются все разговоры о том, что «Единая Россия» уже отработанный материал, и демонстрируется, что ставка на партию власти остаётся прежней — «Единая Россия» остаётся системообразующей политической организацией и инструментом президента. Константин Калачёв руководитель компании «Политическая экспертная группа» руководитель компании «Политическая экспертная группа»

По мнению президента Российской ассоциации политконсультантов Алексея Куртова, прошлогодний опыт беспартийного участия в избирательном процессе был в ЕР хорошо проанализирован и признан несостоятельным.

Работа с губернаторским корпусом выглядит вполне естественно. Пока по списку из девяти поддержанных кандидатур можно сказать, что ставка делается на сильные персоны с хорошими шансами на избрание. Это свидетельство того, что координация между партией власти и самой властью стала более тесной. Идёт движение навстречу, с учётом интересов обеих сторон. Думаю, что список будет продолжен ещё пятью-шестью персонами. Алексей Куртов президент Российской ассоциации политических консультантов президент Российской ассоциации политических консультантов

Примечательно, что не все представленные кандидаты являются членами «Единой России», а ряд глав регионов до этого уже получили одобрение на выдвижение от президента России Владимира Путина. И если ещё год назад большинство губернаторов стыдливо дистанцировались от «Единой России», а на выборы в Мосгордуму даже члены партии шли как самовыдвиженцы, то теперь явно наблюдается обратный тренд.