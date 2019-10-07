Фактически речь идет о громкой сенсации, значение которой до сих пор в силу ряда моментов трудно полностью оценить. Бойцы отряда СОБР «Булат» в своем письме обвинили своего же недавнего командира, подполковника Алексея Касьяна, в связи с вором в законе Захарием Калашовым, известным в специфических кругах, как Шакро Молодой. Тем самым влиятельным «доном», операция которого по освобождению из узилища своего подручного с погонялом «Итальянец» привела к аресту, а затем и посадке руководства ГУ СК по Москве.

Тогда разговор шел о передаче взятки в миллион долларов за освобождение мафиозо и за прекращение самого дела, возбужденного в результате разборки с жертвами вокруг судьбы одного ресторана. Причем до сих пор появляется все новая информация о разного рода спонсорах, которые ту роковую для следователей сумму собрали. О нюансах «сотрудничества» вора и силового блюстителя порядка пока мало что известно. Более того, интрига просматривается за самим фактом появления письма. Есть весьма веское подозрение, что бойцам, что называется, помогли решиться на такой демарш некие силы, заинтересованные в ослаблении позиций старого руководства Росгвардии. Действительно, вряд ли собровцев можно счесть мастерами эпистолярного жанра. Между тем, фактически под удар попадает и нынешний руководитель элитного подразделения. А значит, в некоторой степени и последующие вышестоящие начальники.

Надо сказать, что это не первая неприятность, с которой сталкивается руководство этого силового блока. Все началось с разоблачений Алексея Навального, утверждавшего, что провизию для бойцов Росгвардии, включая овощи, закупают фактически по монопольной, завышенной цене. А мясные продукты и вовсе у одного и того же комбината без всякого открытого тендера. Тогда шеф Росгвардии Виктор Золотов даже собирался подавать в суд на оппозиционера, но, видимо, в последний момент ему настоятельно порекомендовали не поднимать излишней волны вокруг такого дела.

Причем вскоре в отставку из рядов Росгвардии были отправлены два генерала, включая одного снабженца-тыловика. А кадры организации возглавил Олег Плохой, в прошлом чекист, затем ответственный сотрудник президентской администрации. Считалось, что он железной рукой должен провести оздоровление росгвардейских кадров. Раньше такие назначения именовались «укреплением руководства».

Ну, а в августе случились столичные уличные протесты, в ходе которых, как сочли многие, сотрудники Росгвардии действовали чересчур жестко в отношении манифестантов. И такая неадекватность реакции силовиков плюс сомнительное задержание актера Устинова, ставшего для прогрессивной общественности символом «беспредела» власти, спровоцировали новую волну критики в адрес руководства Росгвардии. И хоть внутреннее расследование, как было объявлено, не нашло нарушений в самом факте задержания актера, который пока окончательно не освобожден и от наказания, но, как говорится, осадочек остался.

И вот письмо, которого явно не ждали. Нам, естественно, остается только гадать, сколь глобальные выводы будут сделаны на основании такого послания. Но поскольку сам факт получил уже широкую огласку, вряд ли его итогом станет только внутреннее расследование.