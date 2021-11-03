Госсекретарь Союзного государства оценил будущее союза Москвы и Минска

Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев рассказал, к чему приведёт союз Москвы и Минска. Двум странам будет легче противостоять западному натиску благодаря 28 союзным программам, сказал политик в эфире белорусского канала ОНТ.

Это не просто 28 направлений. Это куда больше направлений, которые формируют новое качество для сближения и умножения потенциалов национальной экономики, — пояснил Мезенцев.

Госсекретарь добавил, что принятые положения ставят на совершенно иной уровень взаимодействие между Россией и Белоруссией в пользу нового этапа промышленной политики, политики в сфере сельского хозяйства и формирования единого энергетического рынка.

Вместе, добавил политик, новому союзу будет проще противостоять западным санкциям.

Ранее государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев рассказал о том, что работа над объединяющей Россию и Белоруссию символикой уже идёт. Возможно, это будет союзный символ.