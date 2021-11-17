Госдуме предложили упрощённый вариант выявления нуждающихся

Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, который позволит упростить получение мер социальной поддержки нуждающимся россиянам. Выявлять таких людей и вести их учёт предлагается с помощью Единой государственной информационной системы соцобеспечения (ЕГИССО), пишет ТАСС.

Новый механизм позволит выявлять нуждающихся в помощи граждан автоматически.

Проект федерального закона... подготовлен в целях совершенствования законодательства об использовании сведений об имуществе, находящегося в собственности граждан, для предоставления мер социальной поддержки с учётом критериев нуждаемости, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

На данный момент уровень доходов людей, находящихся за чертой бедности, определяется на основе статистических данных, предоставляемых Росстатом. Но в них часто оказывается неподтверждённая информация, которая записывается со слов самих людей и может не отражать реального уровня бедности.

Если законопроект будет принят, данные о доходах россиян будут высчитываться на основе статистики Пенсфонда, ФНС, МВД и Росреестра.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство утвердило программу цифровой трансформации в социальной сфере. В её рамках предстоит реализовать четыре проекта по поддержке граждан с целью улучшения качества жизни.