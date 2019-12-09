Госдепартамент подтвердил информацию о предстоящей встрече госсекретаря Майкла Помпео и главы российского МИДа Сергея Лаврова. Она состоится 10 декабря в Вашингтоне.
Стороны планируют обсудить «широкий круг региональных и двусторонних проблем»,
Американские СМИ также обсуждают возможность встречи Сергея Лаврова и президента Дональда Трампа. О работе по организации этой встречи сообщил советник по нацбезопасности президента США Роберт О'Брайен. О цели встречи не сообщается, но советник уклончиво сообщает что тут «дело во взаимности». Но, несомненно, у Лаврова и Трампа будут «общие разговоры по контролю над вооружением».
Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Госдепартамента США Майкл Помпео и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе предстоящей встречи обсудят ряд вопросов, вызывающих разногласия между Вашингтоном и Москвой. В частности, переговоры затронут ситуацию на Украине, в Сирии и Венесуэле.
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