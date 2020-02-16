https://static.news.ru/photo/69a61102-50eb-11ea-967d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Мария Захарова/facebook.com

Встреча госсекретаря США Майкла Помпео и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова 14 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности должна была остаться тайной по плану американского внешнеполитического ведомства.

Об этом пишет издание Politico. Встреча Лаврова и Помпео прошла в кулуарах, и по её окончании ассистенты Помпео не опубликовали никакой информации. Один из сопровождавших министра иностранных дел РФ журналистов рассказал, что Госдепартамент настаивал на том, чтобы стороны не делали совместных заявлений и не собирали пресс-конференцию. О встрече в итоге сообщили российские СМИ и официальный представитель МИД Мария Захарова.

Сотрудник Госдепа подтвердил, что госсекретарь и глава российского МИДа «отходили поговорить», но опроверг намерение американского ведомства сохранить это событие в тайне.

Как передавал NEWS.ru, Помпео назвал Россию одной из тех стран, которые действуют по принципам, противоположным тем, что приняты на Западе. В частности, госсекретарь США упрекнул Москву в имперских амбициях и в агрессии в отношении Украины и Грузии.