Встреча госсекретаря США Майкла Помпео и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова 14 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности должна была остаться тайной по плану американского внешнеполитического ведомства.
Об этом
Сотрудник Госдепа подтвердил, что госсекретарь и глава российского МИДа «отходили поговорить», но опроверг намерение американского ведомства сохранить это событие в тайне.
Как передавал NEWS.ru, Помпео назвал Россию одной из тех стран, которые действуют по принципам, противоположным тем, что приняты на Западе. В частности, госсекретарь США упрекнул Москву в имперских амбициях и в агрессии в отношении Украины и Грузии.
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