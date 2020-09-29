Горбачёв призвал всех «сочувствующих» поддержать Белоруссию

https://static.news.ru/photo/ba0397fa-02e3-11eb-aafc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michal Kamaryt/CTK Photo/Global Look Press

В условиях сложившейся на территории Белоруссии обстановки всем, кто сочувствует и понимает проблему, необходимо помочь республике не допустить доведения ситуации до военных действий. Однако поддержка должна пройти без вмешательства во внутренние дела страны, даже если там будет проведена конституционная реформа. Такое мнение в разговоре с журналистами выразил бывший президент СССР Михаил Горбачёв.

Он подчеркнул, что в настоящее время относительно Белоруссии идёт разговор о переходе государства от старой системы к демократии. Этот процесс должен быть самостоятельным делом республики, другим странам вмешиваться нельзя. По словам Горбачёва, всем сочувствующим и понимающим надо помочь Минску найти решение возникшей проблемы, чтобы дело не дошло до военных действий. Политик уверен, что белорусы обладают для этого всеми возможностями.

Экс-президент СССР подчеркнул, что в республике могут потребоваться конституционные изменения. В эти процессы тоже никому извне вмешиваться не стоит.

Также Горбачёв высказался по поводу президента Белоруссии Александра Лукашенко. По мнению политика, глава государства должен быть благодарен своему народу за многолетнюю поддержку. Горбачёв отметил, что встреча Лукашенко с российским коллегой Владимиром Путиным показала, что Кремль настроен на «братский» выход из ситуации, без стрельбы. Для этого необходимо ответственное отношением с обеих сторон.

Власти должны прислушиваться к обществу и мирно вести дискуссию, находить решение проблем. Я думаю, у них есть все основания выйти из этой ситуации и продолжать движение по пути, на который они встали и немало сделали, и идти дальше. И все внешние силы должны с вниманием и ответственностью относиться к ситуации, в которой оказалась Белоруссия, — приводит слова Горбачёва The Times.

Протестные акции начались в Белоруссии 9 августа, в день проведения выборов президента. Объявленную местным ЦИК победу Александра Лукашенко с 80,1% голосов в республике посчитали сфальсифицированной. Протестующие считают победителем голосования Светлану Тихановскую. Многие из митингов сопровождались жёсткими действиями со стороны силовиков. Несколько сотен человек получили травмы. Есть жертвы.

Как ранее писал NEWS.ru, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что белорусская оппозиция должна предпринять больше усилий для начала диалога с российскими властями.