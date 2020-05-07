Голикова поручила МВД разобраться с домашним насилием в изоляции

https://static.news.ru/photo/f6ed9e4c-9068-11ea-bda9-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Голикова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер Татьяна Голикова поручила МВД и ещё пяти ведомствам оценить необходимость экстренных мер по борьбе с домашним насилием, случаи которого участились с введением режима самоизоляции.

По информации РБК, вице-премьер отреагировала на письмо депутатов Государственной думы, которые в конце апреля заявили о вспышке насилия в семьях. Голикова потребовала от главы МВД Владимира Колокольцева, министра здравоохранения Михаила Мурашко, главы Минтруда Антона Котякова, главы Минкомсвязи Максута Шадаева и руководителя Роспечати Михаила Сеславинского проверить информацию парламентариев.

Каждое ведомство предоставит Голиковой оценку ситуации и предложения по введению экстренных мер, если данные о вспышке домашнего насилия подтвердятся.

Как писал NEWS.ru, уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова 5 мая заявила, что количество случаев насилия в российских семьях с 10 апреля выросло в 2,5 раза, и предложила разрешить посещение кризисных центров и правоохранительных органов без получения электронного пропуска.