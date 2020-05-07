Голикова поручила МВД разобраться с домашним насилием в изоляции

Вице-премьер Татьяна Голикова поручила МВД и ещё пяти ведомствам оценить необходимость экстренных мер по борьбе с домашним насилием, случаи которого участились с введением режима самоизоляции.
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Каждое ведомство предоставит Голиковой оценку ситуации и предложения по введению экстренных мер, если данные о вспышке домашнего насилия подтвердятся.
Как писал NEWS.ru, уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова 5 мая заявила, что количество случаев насилия в российских семьях с 10 апреля выросло в 2,5 раза, и предложила разрешить посещение кризисных центров и правоохранительных органов без получения электронного пропуска.
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