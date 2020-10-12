Шойгу обсудил с министром обороны Турции ситуацию в Карабахе, Сирии и Ливии

https://static.news.ru/photo/25dd5180-0c91-11eb-8555-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шойгу Фото: MOD Russia via globallookpress.com/Global Look Press

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры со своим коллегой, министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром. В беседе представитель Турции заявил о необходимости прекращения нападений на гражданские поселения.

Состоялся обмен мнениями по вопросам обороны и безопасности, в том числе по нападению Армении на Азербайджан, а также по ситуации в Идлибе и Ливии. В ходе разговора министр Акар заявил о необходимости прекращения нападений на гражданские поселения, а также о выводе Армении с оккупированных территорий, — цитирует ТАСС сообщение турецкого оборонного ведомства.

Как писал NEWS.ru, министр иностранных дел России Сергей Лавров заверил, что власти Турции поддерживают договорённости по ситуации в Нагорном Карабахе, достигнутые в ходе переговоров между представителями Азербайджана и Армении на трёхсторонней встрече в Москве.

Ранее президент РФ Владимир Путин пригласил глав МИД Армении и Азербайджана в Москву для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе при посредничестве Сергея Лаврова. Переговоры начались 9 октября, а закончились под утро 10 октября. В ходе встречи стороны заключили перемирие, которое вступило в силу с 12:00 10 октября.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.