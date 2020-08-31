Главы МИД РФ и Белоруссии проведут переговоры 2 сентября

https://static.news.ru/photo/e54df572-eb8c-11ea-a0bc-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров и Владимир Макей Фото: МИД России/vk.com

Переговоры министров иностранных дел России и Белоруссии Сергея Лаврова и Владимира Макея запланированы на 2 сентября.

Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По её словам, встреча пройдёт в Москве, передаёт РИА Новости.

Второго сентября ожидаются переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Белоруссии в Москве, — рассказала она.

27 августа Лавров и Макей в ходе телефонных переговоров отметили важность нормализации ситуации в Белоруссии в кратчайшие сроки через национальный диалог. Дипломаты отметили, что стороны политического процесса в Белоруссии должны соблюдать конституцию страны.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Россия примет любое решение Белоруссии по тому, как стоит общаться со своим народом. С таким заявлением 23 августа выступил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.