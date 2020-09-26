Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили обострение ситуации в Карабахе

https://static.news.ru/photo/9e49e59a-00b9-11eb-940c-fa163e074e61_660.jpg Джейхун Байрамов Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поговорил по телефону со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Дипломаты поговорили о резком обострении конфликта в Нагорном Карабахе.

Глава российского ведомства выразил серьёзную озабоченность ситуацией. Кроме того, он подчеркнул, что необходимо как можно скорее прекратить огонь.

Отмечено, что Россия вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ продолжит предпринимать посреднические усилия, направленные на стабилизацию ситуации, — сообщается на сайте МИД.

27 сентября ситуация в Нагорном Карабахе обострилась, начались военные действия. Правительство Армении приняло решение об объявлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество чётко определяет принадлежность этих земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.